Heidi Klum: Knallharte Abrechnung! "GNTM"-Kandidatin packt aus

In der Sendung wird das Modeln oft als Traumjob schlechthin dargestellt. Doch abseits der Kamera sieht es ganz anders aus. "Die Branche ist von außen viel glamouröser, als sie eigentlich ist. Das wahre Modelleben ist nicht geil. Es bringt keinen Spaß", so Elena weiter. "Das wahre Modelleben bringt erst Spaß, wenn du irgendjemand bist, also ganz oben. Die Ablehnung bei Castings – da musst du mental schon ziemlich stark sein, um das entspannt durchzuziehen."

Kriselt es zwischen Heidi und Ehemann Tom Kaulitz? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: