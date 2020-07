Heidi Klum: Knallharte Entscheidung für Tochter Leni

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm – und Heidi Klums Äpfelchen ist auf dem besten Weg, in Mamas Fußstapfen zu fallen! Teenie-Tochter Leni hat sogar bereits erste Mini-Steps in Sachen Model-Karriere unternommen. Doch wenn es nach ihrer Mutter geht, sollte sich die 16-Jährige nicht nur auf ihr Aussehen verlassen. Denn Vollprofi Heidi weiß: Wer es in der Branche zu etwas bringen will, der muss Vollgas geben.

Leni muss ins Model-Bootcamp

„Biss! Ehrgeiz! Professionalität! Wenn es eine junge Frau in diesem Business zu etwas bringen möchte, muss sie die Zähne hart zusammenbeißen“, betont die 47-Jährige im Interview. Und diese Professionalität könnte Leni jetzt von einer der ganz Großen lernen: Topmodel Coco Rocha! Die 31-Jährige hat nämlich nicht nur 20 Jahre Laufsteg-Erfahrung, sie hat auch gerade erst ihr eigenes Model-Bootcamp eröffnet.