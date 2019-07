Heidi Klum: Knallharter Ehe-Vertrag! So muss sie sich schützen

Die Hochzeit des Jahres steht unmittelbar bevor! Gerade erst postete (46) mal wieder einen Schnappschuss von ihrem Liebsten (29) im Bett eines Pariser Hotels – und schrieb dazu: „Niemand lächelt mich so an, wie du es tust #zukünftigerehemann.“

Es ist klar: Heidi freut sich auf die Zukunft mit der Liebe ihres Lebens, wie sie Tom einmal selbst bezeichnete. Doch bevor sich zwei Liebende das Jawort geben, muss ja so viel geregelt werden! Das Kleid, die Ringe, der Ehevertrag … Richtig gelesen: Wenn sich zwei eines solchen Kalibers zusammentun, muss alles schriftlich geregelt werden – für den unromantischsten aller Fälle: die Trennung! Und so berüchtigt, wie Heidi für knallharte Verhandlungen in der Showbranche ist, dürfte sie sich auch nicht blauäugig auf eine Eheschließung einlassen…

Zumal sie vor Tom schon zweimal verheiratet war. Und zweimal mit ansehen musste, wie diese Ehen endeten und das Gezerre um Kinder und Kohle begann! 2003 ging die Ehe mit Figaro Ric Pipino (56) in die Brüche, damals stand Heidi erst am Beginn ihrer Karriere, Pipino war jedoch ein erfolgreicher Fashion-Friseur in New York. 2012 trennte sie sich von (56) – und danach gab’s Zoff: In den Scheidungsunterlagen soll Heidi sich auf einen nachträglichen Ehevertrag berufen haben, Seal dagegen gab an, dass es keinen gegeben hätte.

Heidi Klum glaubt an die ewige Liebe

Hatte Heidi damals wirklich Ja gesagt, ohne vorher alles vertraglich geregelt zu haben? Aus rein romantischen Gründen? „Ich habe den Mann meines Lebens gefunden“, hatte sie einst auch über Seal gesagt – und genauso auf ein Happy End gehofft wie jetzt mit Tom. So einen Fehler würde Heidi (geschätztes Vermögen: 100 Millionen Euro) bei Tom (geschätztes Vermögen: 20 Millionen Euro) sicher nicht wieder machen. Davon ist auch ihr ehemaliger „GNTM“-Jury-Kollege Rolf Scheider überzeugt: „Ich bin mir sicher, bei so viel Geld macht Günther (Klum, Anm. d. Red.) einen Ehevertrag“, sagte er kürzlich im Gespräch mit InTouch. „Sie soll sich gut absichern mit den nötigen Verträgen. Damit sie da gut rauskommt, wenn es doch nicht hält!“

Bill Kaulitz: Deutliche Worte zur Hochzeit von Heidi Klum und Tom!

Doch genau das kann sich Heidi gerade einfach nicht vorstellen: Als ihr anderer „GNTM“-Kollege kürzlich in einem Interview über „Klumlitz“ sagte, „Sicher ist er (Tom, Anm. d. Red.) der Richtige für jetzt. Für immer ist gar nichts“, reagierte Heidi extrem: Sie lud den Designer angeblich sogar von der Hochzeit aus. Klar ist: Für Heidi ist es auch diesmal wieder „für immer“. Um den Rest kümmern sich die Anwälte…