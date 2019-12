Heidi Klum: Krankheits-Schock! So schlecht geht es ihr wirklich

In der gestrigen Sendung von "Queen of Drags" ließ noch mit den Kandidatinnen die Korken knallen. Jetzt muss sie mit hohem Fieber das Bett hüten...

Krankheits-Schock bei Heidi Klum

In ihrer -Story veröffentlichte die Modelmama Bilder aus dem Krankenbett - und darauf sieht sie ziemlich mitgenommen aus. Heidi ging es sogar so schlecht, dass ihr Blut abgenommen werden musste. Ehemann schickte per Skype Genesungswünsche. Aktuell ist der nämlich mit Bruder Bill auf Promo-Tour in Mexiko.

Heidi Klum ist krank Foto: Instagram/ heidiklum

Heidi heißt jetzt offiziell Kaulitz

Doch auch trotz Krankheit hat Heidi momentan allen Grund zur Freude. Ihre Show "Queen of Drags" wird von den Zuschauern gefeiert. Aktuell laufen die Dreharbeiten für die neue Staffel "Germany’s next Topmodel“. Und auch privat läuft es rund. Vier Monate nach der Hochzeit mit Tom hat sie jetzt offiziell den Namen Kaulitz angenommen Der Richter hat am 3. Dezember ihren Antrag auf die Änderung des Namens genehmigt.

