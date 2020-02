Heidi Klum: Krankheits-Schock! Sie muss "GNTM" abbrechen

Arme Heidi Klum! Die Modelmama war so krank, dass sie nicht an den Dreharbeiten zu "GNTM" teilnehmen konnte.

Ab nach Los Angeles! In der letzten Folge von "Germany's next Topmodel" ging es für die Kandidatinnen in die Heimat von . Die Freude war groß. Der erste Schock ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Das große Umstyling stand an. "Mein Lieblingstag", freute sich Heidi noch zu Beginn. Im Anschluss fand das Sedcard-Shooting mit Star-Fotograf Christian Anwander statt. Doch im Laufe des Tages ging es ihr immer schlechter...

Heidi Klum fiel zum ersten Mal bei "GNTM" aus

Die "GNTM"-Chefin hatte mit Schüttelfrost und Gliederschmerzen zu kämpfen. Diagnose: Heidi hatte sich einen fiesen Parasiten eingefangen. Es wurde sogar so schlimm, dass sie nicht beim Entscheidungs-Walk am Venice Beach dabei sein konnte. Das gab es bei "GNTM" noch nie! Gast-Juror Christian musste die Kandidatinnen alleine unter die Lupe nehmen. Maribel, Cassandra, Marie, Tamara und Johanna konnten den Fotografen nicht überzeugen. Sie standen auf der Abschussliste. Heidi soll in der nächsten Woche beim Shoot-Out entscheiden, wer nach Hause fahren muss. Hoffentlich ist die Modelmama bis dahin wieder fit...

