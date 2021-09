Heidi Klum: Krasses Eifersuchtsdrama! Ihr Glück gerät in Schieflage

Natürlich ist es eine tolle Sache für Nachwuchs-Model Leni, dass sie in Venedig für das Luxus-Label Dolce & Gabbana über den Catwalk laufen durfte. So ein großer Job in Italien ist der perfekte Startschuss für eine internationale Karriere. Verständlich, dass Heidi diesen wichtigen Tag im Leben ihrer Ältesten nicht verpassen wollte. Sie war mit Leni aus den USA eingeflogen und saß während des Fashion-Events in der ersten Reihe. Allerdings war es bei Weitem nicht das erste Mal, dass die Model-Mama ihre Teenie-Tochter zu einem beruflichen Termin begleitete. "Ich bin immer an ihrer Seite, feuere sie an und stelle sicher, dass alle nett zu ihr sind", sagte sie mal im Interview.