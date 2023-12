Heidi Klum: Krisenstimmung bei Tom Kaulitz!

Heidi Klum ist eine Art weiblicher Benjamin Button – sie altert rückwärts. Zu ihrem 50. Geburtstag im Juni stellte die quirlige Moderatorin fest: "Innerlich fühle ich mich, als wäre ich 25!" Und tatsächlich merkt man Heidi das halbe Jahrhundert nicht an. Ihrem Mann Tom Kaulitz scheint das jedoch ganz anders zu gehen, wie der 34-Jährige jetzt in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" zugab: "Manchmal geht’s mir jetzt so, dass ich dieses Gefühl habe … Du wirst niemals wieder besser schlafen. Du wirst niemals wieder sportlicher sein. Deine Knochen werden niemals wieder weniger weh tun als sie es aktuell tun. Deine Rückenschmerzen werden niemals wieder besser. Es wird immer alles nur noch schlechter!" Oh je, klingt so, als würde Tom sich schon auf ein Leben mit Rollator und Schnabeltasse vorbereiten!