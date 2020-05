Heidi Klum: "Let's Dance"-Hammer! Wird sie neue Jurorin?

Seit sieben Jahren sitzen , und Jorge González in der Jury von "Let's Dance". Ohne sie ist die Show mittlerweile unvorstellbar. Doch könnte sich die Konstellation bald ändern?

Kommt Heidi Klum in die "Let's Dance"-Jury?

"Intouch Online" hat bei den Profitänzern Renata und Valentin Lusin nachgehakt, wen sie sich am Jurypult vorstellen könnten. " wäre der Hammer. Leider hat er zu wenig Fachkompetenz. Ein guter Gegenpart zu Herrn Llambi wäre er aber definitiv. Letztes Jahr hat Oli in der 'Let’s Dance'-Sendung mit seinen lustigen Sprüchen und Kommentaren für Furore gesorgt", findet Renata, die derzeit mit Moritz Hans um den Sieg kämpft.

Joachim Llambi: Schock-Aussage! Verlässt er "Let’s Dance"?

Ihr Ehemann Valentin hat noch eine andere Idee: "Wir haben in Deutschland natürlich sehr viele Kompetente und hochklassige Trainer die da sitzen könnten, aber es muss ja auch eine Person sein, die bekannt ist und sich auch in der Unterhaltungswelt auskennt und nicht nur im Tanzen. Sowieso ist unsere jetzige Jury die Beste der Welt und keiner kann sie ersetzen, aber vielleicht könnte ich mir eine Nikeata Thompson dazu denken oder, wenn ich jetzt mal ganz verrückt denke, eine ?"

Heidi Klum hat reichlich TV-Erfahrung

Heidi in der "Let's Dance"-Jury? Gar nicht so abwegig! Schließlich ist das Model ein echter Publikumsmagnet. Mit ihren Shows wie "Germany's next Topmodel", "Americas got Talent" und "Queen of Drags" zieht sie Millionen vor die -Bildschirme. Außerdem hat sie vor kurzem bereits Tanzluft geschnuppert. Massimo Sinató griff ihr als Gastjuror bei "GNTM" unter die Arme - und legte mit ihr ein heißes Tänzchen auf den Catwalk. "Sie ist das absolute Natur-Tanztalent! Die Frau kann tanzen. Die lässt sich führen. Ich habe fünf Minuten Workshop gemacht, die konnte direkt Cha Cha Cha, Quickstep, Foxtrott. Da ist einiges hängengeblieben, auch noch aus der Tanzschule", schwärmte er. Vielleicht lässt sich die Modelmama ja wirklich überreden...

Drama in Heidis Luxus-Villa! Was passiert ist, erfahrt ihr im Video: