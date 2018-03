Heidi Klum: Totales Liebes-Chaos!

Oh là là - was läuft denn da im Hause Klum? Allem Anschein nach hat die Model-Mama die Trennung von Vito Schnabel (31) inzwischen gut verkraften. Der Mann, mit dem sie neuerdings viel Zeit verbringt, ist sehr jung. Und auch kein Unbekannter...

Eindeutiger Sieg für Heidi Klum!

Heidi Klum: Ist das ihr neuer Freund?

"Ich suche ja gar keinen Star. Ich muss auch nicht mit jemandem zusammen sein, der berühmt ist. Ich bin super happy und mal gucken, was passiert", sagte die schöne Blondine erst kürzlich in einer Talkshow. Tja - und was ist "passiert"? Letzten Samstag fuhr ein Cadillac in die bewachte Villen-Siedlung in Los Angeles. Am Steuer? Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (28). Sein Ziel? Keine Geringere als Heidi Klum!

Heidi Klum: Er war bei ihr zu Hause

Möglich wäre es. Schließlich ist Tom genau ihr Typ! Erfolgreich, hübsch, jung. Ihren Fans fiel allerdings schon die Kinnlade herunter, als das ungewöhnliche Paar kürzlich beim gemeinsamen Verlassen eines Restaurants gesehen wurden. Aber: So weit, so gut. Den 16 Jahre jüngeren Zwilling aber in die privaten vier Wände zu lassen - das ist etwas anderes, finden die Fans. Schließlich wohnen Heidis Kids Lou (8), Johan (11), Henry (12) und Leni (13) auch in der Villa.

Heidi Klum und Tom Kaulitz: Was geht da?

Ein Vertrauter von Heidi äußerte sich jetzt gegenüber der BILD: „Nachdem Michael Michalsky die beiden miteinander bekannt gemacht hat, verbringen sie Zeit miteinander.“ So, so... Das kann ja nun wirklich alles bedeuten! Es bleibt also spannend...