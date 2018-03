Heidi Klum: Liebes-Chaos! Sie steht zwischen zwei Männern!

Da schau her: Am Set von „Germany’s next Topmodel“ geht Heidi Klum bei Mit-Juror Thomas Hayo (49) mächtig auf Tuchfühlung. Zwischen den beiden stimmt einfach die Chemie. Als die Model-Mama die große Oberweite einer Kandidatin beneidete, beschwichtigte der „Creative Director“ seine Kollegin: „Ja, aber ich meine, du kannst dich auch nicht beschweren, oder?“ Oh, là, là!

Heidi Klum: Was läuft da mit Thomas Hayo?

Heidis Herz schlägt für zwei Männer

Was für den Zuschauer nett anzuschauen ist, wie die zwei sich anschmachten, dürfte Heidis Ex Vito Schnabel (31) nicht gefallen. Angeblich besucht er Heidi öfter beim Dreh – um sein Revier zu markieren? Schließlich passt die Powerfrau genau in Hayos Beuteschema. Jüngst verriet der Single, dass eine Beziehung mit seinem Jetset-Job schwer vereinbar sei: „Da brauchst du jemanden, der so ein Leben versteht oder sogar selbst führt. Jemanden, der stark und selbstbewusst ist.“ Kinder könne er sich auch gut vorstellen. Harte Konkurrenz für Vito!