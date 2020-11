Heidi Klum: Liebes-Drama um Tochter Leni!

Eigentlich hat Heidi Klums Tochter Leni allen Grund zur Freude! Vor kurzem kam sie mit ihrer Familie in Berlin an. Die 16-Jährige fühlt sich pudelwohl in ihrer neuen Heimat. Immer wieder postet der Teenie stolz Fotos aus Deutschland. Mama Heidi nahm sie sogar mit zu den Dreharbeiten von "GNTM". Doch etwas belastet die 16-Jährige...