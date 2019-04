Heidi Klum: Liebes-Schock! Jetzt hat sich Bill Kaulitz verplappert

Durchzechte Nächte mit den Jungs, Sex mit Groupies und ein leicht verwegener Rockstar-Look – so kannte man (29) noch vor gar nicht allzu langer Zeit. Er war ein echtes Wild Child. Und dann kam …

Seit die 45-Jährige in das Leben von Tom getreten ist, hat sich der Musiker nicht nur optisch verändert, auch sein gesamter Lebensstil hat sich um 180 Grad gewandelt: Die löchrigen Jeans und vermeintlich schmuddeligen T-Shirts wichen dem adretten Zwirn von Giorgio Armani.

Bill Kaulitz platzt der Kragen

Einer findet das offenbar so ganz und gar nicht gut – sein Zwillingsbruder (29): „Man muss sagen, dass Tom total der Spießer geworden ist“, platzte es gerade in einem Interview aus ihm heraus. „Tom achtet total auf seine Ernährung, der geht ins Gym, der geht früh ins Bett.“ Während Tom die Anschuldigungen seines Bruder abzustreiten versucht, fährt der unbeirrt fort: „Der geht nicht mehr so viel feiern.“ Statt Fast Food kommt bei Heidis Liebstem nur noch Gesundes auf den Tisch. Das muss Tom sogar selbst zugeben: „Bei uns zu Hause wird viel gekocht, das heißt, wir essen jeden Tag mindestens einmal frisch gekochtes Essen.“ Und auch in Sachen Kinder-Unterhaltung wird Tom voll eingespannt: Gemeinsame Bastelstunden, entspannte Nachmittage vor der Playstation und gemeinsame Ausflüge stehen auf der Tagesordnung…

Klingt nach einem geregelten Familienleben – fast schon ein bisschen langweilig. Aber hat sich der 29-Jährige wirklich von Grund auf geändert oder verstellt er sich für Heidi? Wir erinnern uns: Auch ihr Ex-Mann (56) tanzte nach der Klum’schen Pfeife, um zu gefallen. Erst Jahre nach der Trennung gab er zu, dass ihm Heidis „Zirkus“ gegen den Strich ging. Ein Muster?

Steht Tom bei Heidi Klum unterm Pantoffel?

„Alle Menschen wollen zu Beginn einer Beziehung gefallen, und viele passen sich dabei den Wünschen des Partners an“, erklärt der Paartherapeut Eric Hegmann. Fatal, denn: „Das kann nicht ewig gut gehen, weil sich niemand auf Dauer gegen die eigenen Wünsche und Bedürfnisse verhalten kann.“ Und dann ist plötzlich die Luft raus – vielleicht auch bei Heidi und Tom…