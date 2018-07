Reddit this

Heidi Klum: Liebeserklärung an einen anderen Mann!

Eigentlich schwebt derzeit mit auf Wolke 7. Doch jetzt kommt sie bei einem anderen Mann ins Schwärmen. Ausgerechnet Zwillingsbruder Bill scheint der Modelmama ganz schön den Kopf verdreht zu haben...

Heidi Klum: Selfie mit Ex-Freund Flavio Briatore

Heidi schwärmt von Bill Kaulitz

Obwohl Heidi gerade noch mit ihren Kindern im Urlaub war, reiste sie für ihren Tom nach Ferropolis, um seiner Band beim "Summer Camp" zuzujubeln. Wenig später postete das Model ein Bild von dem Konzert. Besonders Frontsänger Bill scheint sie ziemlich beeindruckt zu haben: "Was für eine tolle Show! Bill, du bist alles!", kommentiert sie den Schnappschuss. Die Fans sind verwirrt: "Hä, ist sie jetzt mit Bill zusammen?", will ein Follower wissen.

Bill Kaulitz: Sensationelle Ankündigung für die Fans!

Was wohl Tom zu der Liebeserklärung seiner Freundin sagt? Immerhin schob sie noch ein "Und Baby, du warst auch nicht schlecht" hinterher. Scheint so, als ob bei den Turteltauben alles bestens ist. Schließlich verbringt Heidi nicht nur viel Zeit mit Tom, sondern auch mit Bill. Und seinen Schwager in Spe kann man ja auch mal ein Kompliment machen.

Erstes Statement zu ihrer neuen Beziehung

Erst kürzlich sprach Heidi mit "Instyle" zum ersten Mal über ihre neue Beziehung. "Mein Freund ist viele Jahre jünger als ich und viele Leute stellen das in Frage. Das ist wirklich das einzige Mal, dass ich für mein Alter anprangert werde und ich eine Antwort geben muss." Das Älterwerden scheint der 45-Jährigen aber überhaupt keine Probleme zu bereiten: "Man muss einfach ein glückliches Leben führen, ohne sich zu sehr darüber Gedanken zu machen, was andere Menschen denken. Sorgen bereiten einem nur noch mehr Falten."