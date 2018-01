Heidi Klum: Liebesgeständnis an den Ex

Schon seit Wochen wird spekuliert: kommen sich Model Heidi Klum (43) und ihr Exfreund Vito Schnabel (31) wieder näher?

Erst kürzlich wurde vermutet, dass Heidi und ihr 10 Jahre jüngerer Ex bereits wieder zusammen im Urlaub waren. Anstatt diese Annahme zu dementieren, posted Heidi nun ein prägnantes Bild auf ihrem Instagram Account:

Eines meiner liebsten Bilder, die ich besitze..

Zu sehen ist ein eindruckvolles Rosengemälde, dass neben einer Hecke voller ebendieser Blumen steht. Daneben sieht man einen älteren Herren - den mutmaßlichen Schöpfer des Bildes, der auch in der Bildunterschrift erwähnt wird: Julian Schnabel, Vater von Vito Schnabel. Heidi schreibt in der Bildunterschrift: "One of my most favourite paintings i own", auf Deutsch: eines meiner liebsten Bilder, die ich besitze.

Ist dieses Zugeständnis Vitos Vater gegenüber etwa ein Annäherungsversuch von Heidi? Oder möchte die vierfache Mama dem Maler wohlmöglich nur zuteil werden lassen, dass sie ihn - trotz der widrigen Umstände - immer noch schätzt?

Heidi Klum: Heimliche Liebesbotschaften an Vito Schnabel!

Auch die Fans vermuten aufgrund von Heidis Posting ein Liebes-Comback der beiden - und sind davon nicht gerade begeistert. "Du hast die Schnabels doch gar nicht nötig..." ist nur einer der skeptischen Fan-Kommentare.