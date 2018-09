Heidi Klum: Liebeskummer!

Arme ! Das sie und schon seit Monaten auf Wolke sieben schweben, ist definitiv nicht Neues. Immer wieder tauchen Bilder auf, die Heidi und Tom glücklich und verliebt miteinander zeigen. Verständlich, dass somit eine Trennung auf Zeit an Heidi nicht spurlos vorübergeht...

Tom Kaulitz: Süßer Liebesbeweis an Heidi Klum

Heidi Klum und Tom Kaulitz: Sie vermisst ihn

Via Social Media versorgt Heidi ihre Fans immer wieder mit Updates aus ihrem Alltag. So auch jetzt. Wie Heidi mit ihren Followers teilt, stand sie gestern mit Tim Gun für die "Emmy " vor der Kamera und legte dabei einen absoluten Wow-Auftritt hin. Doch jetzt das Traurige. Obwohl Tom Kaulitz bei den letzten Auftritten den Models stets an ihrer Seite war, musste Heidi diesmal alleine den "Red Carpet" rocken. Wie schwer ihr das fiel, teilte Heidi ihren Followers via " " mit.

Heidi Klum: Ihre Fans stehen ihr bei

Wie Heidi via "Instagram" verkündet, muss sie ihren Alltag gerade ohne Tom meistern. So postet sie einen süßen Schnappschuss zu dem sie kommentiert: "Ich vermisse dich". Welch süße Botschaft! Dass diese von ihren Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar. So kommentieren sie: "Sieht so glücklich aus" sowie "Ihr beiden Süßlinge". Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum. Wer sich jetzt fragt, wo Tom gerade ist: Tom und Bill besuchten am Wochenende eine Hochzeit in Italien. Heidi und Tom sind also schon bald wieder vereint - zum Glück!