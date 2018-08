Heidi Klum macht es vor! Das ist der Herbsttrend 2018

Topmodel und Fashionista! Zwei Begriffe mit denen sich perfekt beschreiben lässt. Regelmäßig ist die Schönheit dabei zu sehen, wie sie einen Trend nach dem anderen setzt. So auch jetzt! Bei einem ihrer jüngsten Auftritte beweist Heidi erneut, dass sie jetzt schon weiß, was morgen absolut angesagt ist...

Heidi Klum: Dieses Foto beantwortet alle Schwangerschafts-Gerüchte!

Heidi Klum schwört auf den neuen Herbsttrend "Wild West"

Anlässlich Heidis Auftritt bei "America's Got Talent" legte die Model-Mama wieder einen "wow"-Auftritt hin, der nicht nur bei ihren Fans für jede Menge Aufsehen sorgte. Die Power-Frau erschien in einem Look, der vor allem alle "Cowboy"-Herzen höherschlagen ließ. Doch damit nicht genug! In ihrem Fransen-Overall brachte Heidi nicht nur den Wilden Westen auf den "red carpet", sondern kündigte ebenfalls den neuen Herbsttrend 2018 an: "Großstadt-Cowboy"!

Heidi Klum ist Vorreiterin im "Wild West-Look"!

Das Heidi mit ihrem "Wild West"-Look bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen hat, wird vor allem in ihrem privaten " "-Profil ersichtlich. So kommentieren Heidis Follower den "Cowboy"-Look mit Komplimenten wie: "Sehr sexy" sowie "Sieht wundervoll aus." Doch nicht nur Heidi weiß, wie cool ein "Großstadt-Cowboy" sein kann. Auch die großen -Labels setzten bereits auf den Western-Look. Sei es "Isabel Marant" oder "Elie Saab", ein bisschen "Howdy" geht immer...