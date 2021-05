Heidi Klum: Mager-Wahn! Diese Bilder sind erschreckend

Die Lockdown-Pfunde sind geschmolzen wie Kräuterbutter in der kalifornischen Sonne – und Spareribs trägt Heidi nur noch unterm Kleid … Aber wie kommt es, dass bei dem Model plötzlich der Magerwahn ausgebrochen ist? In Heidis Umfeld ist man sich sicher: Die Vierfach-Mama schiebt Alterspanik! Denn auch wenn Heidi sich gerne gibt wie ein Teenager mit Turboantrieb, ihr Liebster Tom Kaulitz (31) bleibt trotzdem 16 Jahre jünger als sie. Umso mehr spürt das Model den Druck, eine gute Figur zu machen! Schließlich wurde sie ja schon einmal von einem Toyboy gegen eine Jüngere ausgetauscht, ihr Ex-Lover Vito Schnabel (34) turtelte damals mit einer deutlich jüngeren Frau fremd. Also knabbert Heidi lieber Rohkost, bevor auch Tom noch der Appetit auf Heidis Kurven vergeht … Und noch etwas könnte der Model-Mama derzeit auf den Magen schlagen: die Sorge, im Job Anlass für heimliche Lästereien zu bieten! Aktuell steht Heidi wieder viel vor der Kamera – und die schummelt optisch bekanntlich ein paar Kilos mehr auf die Hüften. Doch als Top-Moppel will Heidi nun wirklich nicht gelten, nicht ohne Grund predigt sie ihren "GNTM"-Mädchen stets: "Als Model musst du tipptopp in Shape sein! Deswegen sind Sport und gesunde Ernährung superwichtig."