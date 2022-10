Heidi Klum: Magerwahnsinn! Diese Entwicklung ist erschreckend

Die neue "Body Positivity" war offenbar nicht von Dauer, gerade überraschte die 19-Jährige auf Instagram mit einem völlig neuen Look: Lou-Anne hat extrem abgespeckt – und passt jetzt vermutlich auch in Größe 36. "Ich habe unbewusst abgenommen", erklärte das Model jetzt in einem Q&A. Zurück zu ihrem Curvy-Body will sie allerdings auch nicht: "Es gefällt mir besser so und deswegen achte ich auch darauf, dass es nicht wieder mehr wird." Eigentlich schade! Aber in der Fashion-Branche gilt trotz Heidis großspurigen Ankündigungen von Veränderungen eben nach wie vor: Weniger ist mehr. Wohl auch deshalb durfte Lou-Anne jetzt sogar auf der New York Fashion Week laufen! Und siehe da: Selbst die Model-Mama hätte ihr Komplimente gemacht, freut sich das Nachwuchs-Model: "Heidi hat mir nach der Fashion Week geschrieben, dass ich ganz toll aussah." Tja, auf die große Revolution in der Modelwelt muss man wohl doch noch länger warten…