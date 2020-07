Heidi Klum: Mama mit 48 - doch es gibt einen großen Haken

Er ist das Glück ihres Lebens! Heidi Klum (47) liebt ihren Ehemann Tom Kaulitz (30) über alles. Und auch wenn das Top-Model bereits vier Kinder hat, wäre ein Baby mit ihm die Krönung. Tom hat noch keine Kinder und wünscht sich, Vater zu werden. „Das wird nicht passieren, der Backofen ist zu“, erzählte Heidi noch vor Kurzem.

Doch nun denkt sie offenbar anders. Auch sie weiß, dass es ihre letzte Chance ist, mit Tom ein Baby zu bekommen. „Ich möchte auch noch mal so ein Kleines “, verriet sie jetzt sogar in der TV-Show „America’s Got Talent“ ihrer Kollegin Sofia Vergara (47). Doch wie gefährlich ist ihr Herzenswunsch? Ab 35 gilt man biologisch und medizinisch bereits als Spätgebärende. „Bei uns in der Praxis sind die Frauen im Schnitt zwischen 34 und 36 Jahre alt beim ersten Kind“, sagt die Münchener Gynäkologin Dr. Sabine Miltenberger laut "Freizeitwoche".

Wird Heidi Klum noch mal Mama?

Für Heidi wäre es das 5. Kind, bisher verliefen ihre Schwangerschaften reibungslos – doch da war sie jünger! Alle Risiken nehmen mit dem Alter zu: die Fehlgeburtsquote, auch in höheren Schwangerschaftswochen, Thrombose, schwangerschaftsbedingte Diabetes, Schwangerschaftsvergiftung, die Quote der schickshalshaften Kaiserschnitte. Ob Heidi das auf sich nimmt?