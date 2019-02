Heidi Klum: Es reicht! Jetzt platzt ihr der Kragen

Heidi Klum hat die Schnauze voll! In der nächsten Folge von "Germany's next Topmodel" rastet die Modelmama gewaltig aus...

Heidi Klum ist mal wieder auf der Suche nach Deutschlands schönstem Mädchen. Die Siegerin kommt nicht nur auf das Cover der deutschen "Hapars Bazaar", sondern darf 100.000 Euro Preisgeld mit nach Hause nehmen. Für den Sieg erwartet Heidi jedoch so einiges. Frei nach dem Motto: Ohne Fleiß kein Preis. Doch genau das vermisst sie bei den aktuellen Kandidatinnen.

Ausraster bei "GNTM"

In der Vorschau für die aktuelle Folge platzt der Modelmama der Kragen. "Aber Mädels, ihr wollt doch was dazulernen, oder nicht? Ihr müsst doch gucken", meckert sie ihre Kandidatinnen an. Doch mit ihrer Ansage stößt sie nur auf taube Ohren. Für Heidi ein absolutes No-go! "Also, ich gebe mir heute extra Mühe und übe mit euch und gerade die, die es brauchen, die quatschen rum."

Heidi Klum: "Ich bin enttäuscht"

Doch auch beim Fotoshooting stehen die Mädels nur gelangweilt in der Ecke. "Was ist hier los? Kaffeeklatsch? Warum nutzt ihre eure Zeit denn nie? Also ich bin schon enttäuscht", sagt Heidi genervt. Ob sich die Mädels doch noch zusammen reißen werden? Mehr dazu heute Abend um 20:15 Uhr bei ...