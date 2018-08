Heidi Klum: Fake-Skandal! Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht!

Schock für ! Ihre Sendung "Germany's next Topmodel" steht schon länger in der Kritik. Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu Fake-Vorwürfen. Jetzt ist ein geheimes Dokument aufgetaucht, das alles bestätigt...

Heidi Klum: Jury-Hammer bei "GNTM"!

Geheime E-Mail an Cheyenne Ochsenknecht

Aufgedeckt hat den Skandal keine Unbekannte: Cheyenne Ochsenknecht, Tochter von Uwe und , veröffentlichte auf ihrem -Account eine E-Mail mit dem Betreff "Anfrage - Germany's next Topmodel - by Heidi Klum":

Foto: Instagram/ cheyennesavannah

Doch Cheyenne hat gar keine Lust auf Heidis Hühnerhaufen - und erteilte ihr prompt eine Absage. "Wann hört ihr endlich auf... Anderes Jahr, gleicher Mist!" Scheint so, als ob die Anfrage nicht zum ersten Mal in ihrem Postfach landete. versucht immer wieder prominente Töchter für die Quote anzuwerben. Auch Elena Carrière gab in einem Interview zu, dass sie sich nicht auf eigene Faust bei "GNTM" beworben hatte. Doch sie versuchte ihr Glück – und landete immerhin auf dem zweiten Platz.

Heidi Klum: Sensationelle Ankündigung!

Steile Karriere ohne Heidi Klum

Für Cheyenne steht fest: Sie schafft es auch alleine! Mit ihren 18 Jahren blickt sie auf eine beeindruckende Modelkarriere zurück. Sie lief schon auf der in Berlin und war auf vielen Covern berühmter Fashion-Magazinen zu sehen. Zuletzt auf dem Cover der "Grazia".