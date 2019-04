Heidi Klum: Mega-Verkündung! Jetzt ist es offiziell

Reddit this

Seit Anfang Februar sucht wieder „Germany’s next Topmodel“. Mit prominenten Gastjuroren (u.a. , und ) nimmt sie die Mädels ganz genau unter die Lupe. Aktuell kämpfen noch 12 Kandidatinnen um den Titel.

"GNTM" kommt wieder nach Düsseldorf

Doch wer in die Fußstapfen von Toni Dreher tritt, entscheidet sich erst am 23. Mai, wie Sender jetzt mitteilte. Wie schon im letzten Jahr wird das große Finale im ISS Dome in Düsseldorf stattfinden.

Heidi Klum: So süß hat Tom ihr den Antrag gemacht!

Schwanger im "GNTM"-Finale?

Ob sich Heidi dann wohl schon mit Babybauch zeigt? Seit Wochen wird gemunkelt, dass die Modelmama schwanger ist. Immer wieder zeigte sie sich mit kleiner Kugel auf ihrem -Account. "Sie möchte, dass Tom happy ist und sich dazugehörig fühlt, deshalb ist ihr erste Priorität, schwanger zu werden", plauderte kürzlich ein Insider gegenüber dem amerikanischen Magazin "Star" aus. Offiziell bestätigt wurden die Baby- bisher allerdings noch nicht. Doch sollten die Gerüchte tatsächlich stimmen, wird sie ihren Bauch sicherlich nicht mehr lange verstecken können...