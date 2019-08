Reddit this

Eigentlich sind und ihr Vater Günther ein Herz und eine Seele. Als Heidi als Topmodel durstartete, kündigte Günther seinen alten Job - und zog im Hintergrund die Fäden. Er verhandelte ihre Verträge, passte auf sie. Er wurde Gesellschafter der Heidi Klum GmbH, Geschäftsführer der Heidi Klum Verwaltungs GmbH und der Modelagentur ONE Eins FabManagement. Umso überraschender, dass er am Wochenende nicht bei der Hochzeit seiner Tochter auftauchte. Was steckt dahinter?

Das steckt hinter dem Familien-Streit

Zwischen Heidi und Tom hat es gewaltig gekracht. Laut "Bunte" soll Schwiegersohn der Auslöser gewesen sein. Angeblich sorgt sich ihr Vater, dass die Kaulitz-Zwillinge Heidi nur ausnutzen würden, um ihre Band zu promoten. Daraufhin gab es auch geschäftlich Zoff.

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Polizei-Anzeige! Sie wurden in fla­g­ran­ti erwischt!

Die "BILD"-Zeitung hat noch mehr Details herausgefunden. "Günther befürchtet wohl, dass sich die Marke Heidi Klum in eine für ihn nicht akzeptable Richtung bewegen könnte. Außerdem ist es ihm ein Dorn im Auge, dass Heidi ihre Kinder verstärkt in der Öffentlichkeit präsentiert", plauderte die Quelle aus. Lässt sich nur hoffen, dass sich Heidi und Günther bald wieder aussprechen...

