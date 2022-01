Heidi Klum: Miese Klatsche für Ehemann Tom Kaulitz!

"Chai Tea With Heidi" wird der neue Song von GNTM 2022. Ja richtig gehört: Heidi Klum greift selbst zum Mikrofon und wird gemeinsam mit Mega-Star Snoop Dogg das Titellied der Staffel liefern. Stolz verrät das Model: "Ich bin riesiger Fan von Snoop. Es war wirklich unbeschreiblich, mit dem Godfather of Rap in seinem Studio zu arbeiten". Da können Fans ja gespannt auf das Ergebnis dieser besonderen Kollaboration sein.

