Heidi Klum: Mit diesem Look liegt sie absolut daneben!

Oh je, was hat sich Heidi Klum nur mit ihrem diesjährigen Look zur Oscars-"Viewing Party" von Elton John gedacht?

Eigentlich ist dafür bekannt, dass sie in Stilsicherheit einiges auf dem Kasten hat. Doch bei diesem Look hat sie gewaltig daneben gegriffen...

Oscars Looks 2020: Die 3 schrägsten Looks vom roten Teppich!

Heidi Klum erscheint in wildem Leo-Print

Gestern Abend lieferten sich die bei den wieder ein Show-Laufen der Superlative. Parallel dazu veranstaltete seine legendäre Oscars-"Viewing Party", bei der auch Heidi mit von der Partie war. Doch während sich Heidi in ihrem Leo-Look stolz vor den Kameras auf dem roten Teppich präsentierte, warf ihr Kleid bei ihren Fans einige Fragen auf. Der Grund: Heidis Leo-Ensemble erinnerte eher an einen Karnevals-Look, als an eine festliche Abendrobe. Neben dem Fransen-Ausschnitt zierte unter anderem ein breiter Taillengürtel Heidis Dress. Dazu trug die eine Kastenclutch mit funkelnden Steinchen. Für ihre Fans ein absoluter Fehlgriff...

Heidis Fans sind entsetzt

Wie unter Heidis jüngstem -Post deutlich wird, sind ihre Fans von ihrem Look nur wenig begeistert. So kommentieren sie: "Oh mein Gott! Dieser Anblick ist enttäuschend" sowie " Ich liebe dich Heidi Klum. Aber bitte lerne, wie man sich kleidet. So viele schlechte Entscheidungen heutzutage. Entschuldigung." Autsch! Was Heidi über die Anfeindungen ihrer Fans denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu jedenfalls kein Statement ab...

