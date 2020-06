Heidi Klum mit Pudel-Locken

Ihre Fans können sich kaum entscheiden, an wen oder was dieser Look erinnert. Einige denken an einen Löwen, andere an eine Meerjungfrau oder eben an eine Pudel-Dame.

Wie dieser wilde Look zustande kam, erklärt Frau Klum auch direkt. Sie schreibt zu dem Foto: "Wenn die Zöpfe raus sind, sieht man so aus."

Für ein Shooting wurden dem Model viele kleine Zöpfe geflochten. Am Ende des Tages mussten die natürlich wieder raus und schon entstand dieses witzige Foto.

Dauerhaft wird Heidi diesen Style sicherlich nicht beibehalten. Nach einmal Haare waschen sollten die Power-Pudel-Locken der Vergangenheit angehören.