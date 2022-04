Heidi Klum: Mobbing-Eklat! Jetzt kommt die bittere Wahrheit raus

In der letzten Folge von "Germany's next Topmodel" sollten die Nachwuchsmodels einen Walk durch den Regen absolvieren und anschließend einen Tagebuch-Eintrag über ihre Kindheitsträume vortragen. Kandidatin Anita berichtete, dass sie als Kind in der Schule gemobbt wurde. "Heute war wieder ein blöder Tag in der Schule. Ich musste ein Referat halten. Der absolute Horror. Meine Knie zitterten, mein Gesicht wurde knallrot und jeder lachte über mich. Den Kloß im Hals wurde ich einfach nicht mehr los und plötzlich war mein ganzer Text weg. Wieso passiert mir das immer? Wieso lachen die anderen über mich?", lies sie unter Tränen vor.