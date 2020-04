Heidi Klum nach 9 Monaten Ehe: Ihr Glück ist vollkommen!

Bei ist einiges los! Seit ihrer Hochzeit mit Tom Kaulitz versorgt die Beauty ihre Fans immer wieder mit süßen Einblicken aus ihrem Alltag. Aber nicht nur mit Ehemann Tom scheint sich Heidi prächtig zu verstehen...

Heidi Klum und Flavio Briatore hatten Streit

Das Verhältnis von Heidi Klum zu Flavio, dem leiblichen Vater ihrer Erstgeborenen Leni, war lange schwierig. Von 2003 bis 2004 war Heidi mit dem italienischen Millionär liiert, doch noch vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter trennte sich das Paar. Danach machten immer wieder Negativ-Schlagzeilen um die beiden die Runde. Dabei ging es sogar soweit, dass Falvio die Vaterschaft zu seiner Tochter Leni abstritt. Doch damit ist jetzt Schluss...

Heidi und Flavio nähern sich an

Wie nun unter einem -Post von Falvio deutlich wird, den er zu Ehren seines Geburtstages veröffentlichte, scheinen Heidi und er wieder ein super Verhältnis zueinander zu haben. So kommentiert Heidi das Foto von ihrem Ex mit warmen Glückwünschen. Gekrönt werden die Worte der mit einem Herz-Emoji! Wie schön! Zwischen Heidi und Flavio konnten sich die Wogen also endlich wieder glätten. Besser könnte es also für Heidi aktuell nicht laufen!

