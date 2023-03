Heidi Klum: Nach der Trennung herrscht Besuchsverbot

"Nicht mehr bei den Eltern zu leben, ist neu und aufregend", schwärmt Nachwuchsmodel Leni vom Leben allein in New York. "Es gibt keine Ausgangssperre mehr, und ich kann jederzeit das essen, worauf ich gerade Lust habe, strahlt sie. "Was ich am meisten genieße, ist, dass ich in Ruhe kochen kann." Keine Mama Heidi mit Ehemann Tom, keine Geschwister, die ständig nerven.

Für Heidi Klum muss das hart sein – schließlich vermisst die Modelmama ihre Tochter und würde gerne häufiger zu ihr fliegen. "Manchmal wünschte ich, ich könnte dich noch so nah bei mir haben", gestand sie Leni. Doch die junge Dame will auf eigenen Beinen stehen. In New York gelten nun ihre Regeln.

