Heidi Klum nach GNTM-Finale: Jetzt macht sie es offiziell!

Seit mittlerweile dreizehn Jahren ist das Gesicht von Germany's Next Topmodel und sucht jedes Jahr aufs Neue, das nächste Nachwuchs-Model. Doch wie lange will Heidi noch für die Show vor der Kamera stehen?

Heidi Klum plaudert über die Zukunft

Wie Heidi verrät, ist an ein Germany's Next Topmodel-Aus vorerst nicht zu denken. So berichtet sie gegenüber "Sat.1", auf die Frage, ob sie über einen Ausstieg bei der Show nachdenkt: "Nee, sonst hätte ich ja jetzt nicht noch zu 20 Jahren Ja gesagt." Na das ist mal eine Sensation! Ihre Fans können also unbesorgt sein, Heidi bleibt der Model-Show weiterhin treu. Doch will sie den Job wirklich noch 20 Jahre machen?

So lange will Heidi noch weiter machen

Obwohl sich alle GNTM-Fans sicherlich über weitere 20 Jahre mit Heidi bei der Casting-Show freuen würden, sieht die Realität ein wenig anders aus. So berichtete Heidi, dass sie voraussichtlich bis 2025 vor den Germany's Next Topmodel-Kameras stehen wird. Ob Heidi dieses Plan wohl durchzieht? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt!