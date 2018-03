Heidi Klum: Nach Knutsch-Foto! Jetzt wird Klartext gesprochen

Die Knutsch-Fotos von Heidi Klum und Tom Kaulitz schlugen ein wie eine Bombe. Nachdem Heidi und Tom dabei erwischt wurden, wie sie heiße Küsse austauschten, rätselten vor allem ihre Fans darüber, was zwischen den beiden wirklich geht. Vor allem der Altersunterschied zwischen Heidi und Tom, scheint dabei für viele im Vordergrund zu stehen.

Das schockierende daran: Obwohl Tom nur drei Jahre jünger als Heidis Ex Vito Schnabel ist, muss sich das Topmodel nun schweren Vorwürfen der Öffentlichkeit stellen...

Bill Kaulitz: So reagiert er auf die Knutsch-Fotos von Heidi und Tom!

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Was läuft zwischen den beiden?

Nach den aufgetauchten Knutsch-Fotos von Heidi Klum und Tom Kaulitz stand vor allem eine Frage im Vordergrund: Was läuft da zwischen dem Topmodel und dem Tokio Hotel-Star? Obwohl anfangs vermutet wurde, dass es sich bei den Fotos um eine Inszenierung handeln würde, wird nun davon ausgegangen, dass Heidi und Tom eine Liaison am Laufen haben - zum Leidwesen von Heidis Fans. Wie mittlerweile ersichtlich wird, üben viele eine heftige Kritik an dem Topmodel aus, in der sie ihren Unmut über Heidis Entscheidung äußern.

Heidi Klum: Böse Anfeindungen durch ihre Fans

Wie auf dem privaten "Instagram"-Account von Heidi deutlich wird, scheinen ihre Fans mit Heidis Kuss-Entscheidung für Tom alles andere als begeistert zu sein. Obwohl Heidi lediglich ein Foto von sich postet, hagelt es heftige Kritik durch ihre Followers. So ist zu lesen: "Als Mutter von vier Kindern, so erbärmlich sich an kleine Jungs ranmachen nur um im Gespräch zu bleiben" sowie "Ich sehe das Problem nur bei den Kids....irgendwann verlieren sie den Respekt und den Glauben an die Mama. Als Mutter bin ich auch Vorbild. Die Kids haben jetzt schon einige Männer kommen und sehen gehen. Das heiße ich als Mutter nicht gut."

Ehrliche Worte, die den Unmut von Heidis Fans ausdrücken. Was Heidi darüber denkt, ist nicht bekannt. Heidi äußerste sich bis jetzt noch nicht zu den Vorwürfen. Ist zu hoffen, dass sie sich dadurch nicht entmutigen lässt...