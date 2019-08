Heidi Klum: Nachwuchs! Sie hat es selbst bestätigt

Reddit this

Heidi Klum hat Familienzuwachs bekommen! Das plauderte die Modelmama jetzt am Flughafen in Los Angeles aus...

ist happy! Gerade erst verbrachte sie romantische Flitterwochen mit ihrem frisch angetrautem Mann . Jetzt ging es für die Modelmama zurück nach Los Angeles - in flauschiger Begleitung!

Heidi Klum bringt Welpen mit aus dem Urlaub

Fotografen erwischten Heidi am Flughafen LAX mit einem riesigen Vierbeiner. "Das ist ein Irischer Wolfshund. Er ist erst fünf Monate alt. Er ist eigentlich noch ein Welpe. Er hat sich super im Flugzeug benommen", erklärte sie einem Paparazzo. Heidis "Baby" scheint die ganze Aufmerksamkeit um sein berühmtes Frauchen, noch nicht ganz geheuer zu sein. Nach ein paar Kuscheleinheiten hievte sie ihren kleinen (großen) Schatz ins Auto.

Tom Kaulitz ist in Deutschland

Doch war eigentlich Tom? Von dem -Gitarristen fehlte am Flughafen jede Spur. Sein Zwillingsbruder Bill klärte auf seinem -Account auf. Die beiden sind gerade in Berlin, um sich auf das "Summercamp" vorzubereiten. Vom 23. bis 25. August findet das Fan-Event in Gräfenhainichen statt. Ob wohl auch Heidi und ihr neuester Familienzuwachs vorbeischauen?

