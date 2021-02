Heidi Klum: Nackt-Eklat bei "GNTM"

Eine Katastrophe für Kandidatin Ana! "Wie soll ich denn da selbstbewusst laufen?", fragt sich die 20-Jährige verzweifelt. Andere freuen sich dagegen auf die Herausforderung. "Also ich für meinen Teil bin super entspannt. Ich sehe das alles nicht so eng, am Ende des Tages ist es ein Job", findet Alex. Wer am Ende Heidi und Gastjurorin Ellen von Unwerth am meisten überzeugen kann? Das zeigt sich Donnerstag um 20:15 Uhr bei ProSieben...

Alle neuen Folge von "GNTM" könnt ihr auch HIER bei Joyn streamen.*

Tochter Leni soll Heidi Klums Nachfolgerin bei "GNTM" werden! Mehr dazu erfahrt ihr im Video: