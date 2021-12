Heidi Klum: Nackt-Offensive! Hüllenlos zu Weihnachten

Heiß, heißer, Heidi! Nur eine Bettdecke, die sie gekonnt hinter sich die heimische Treppe hochzieht, verhindert, dass die Model-Mama wirklich alle Hüllen fallen lässt. Mit den Worten "Let's go back to Bed" ist bestimmt ihr Göttergatte Tom Kaulitz gemeint. Dieser macht neben der 48-Jährigen in einem Leoparden-Morgenmantel ebenfalls eine gute Figur. Nur durch die festliche Dekoration und Heidis einziges Kleidungsstück, die Weihnachtsmütze mit ihrem Namen, lässt sich dieser Weihnachtsmorgen von all den anderen Morgen der Turteltauben unterscheiden. Dass Tom & Heidi noch immer verliebt sind, wie am ersten Tag, lassen sie nur all zu gern die ganze Welt wissen. Hach, Liebe kann so schön sein.

Doch nicht immer läuft alles so rund zwischen den beiden. Was bereits in ihrem Liebesurlaub vorgefallen ist, erfährst du im Video: