Heidi Klum: Nackt-Show mit Tom Kaulitz

Diesen Anblick fotografiert Tom Kaulitz wohl nur all zu gerne - auf Instagram postete Heidi Klum nun eine Bilderreihe, in der sie mal wieder zeigt was sie hat. Nur mit einem Handtuch bekleidet sitzt sie auf dem Fenstersims über der Badewanne in ihrem Londoner Hotelzimmer. Ob wohl auch der Lieferbote in den Genuss dieses Anblicks gekommen ist? Ein Foto weiter fotografiert die Blondine ihren nackten Körper im Bett mit einer Take-Away-Tüte auf der Hüfte: