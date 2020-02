Heidi Klum: Pikantes Nackt-Video aufgetaucht!

ist dafür bekannt, nicht mit ihren Reizen zu geizen. Immer wieder überrascht sie ihre Fans mit heißen Schnappschüssen auf . Jetzt veröffentlicht sie einen Clip, in dem sie sich auszieht...

Heidi Klum zeigt sich nackt

Gestern war Heidi mal wieder Gast bei der AmfAR Gala in New York. Die Modelmama schmiss sich in eine traumhafte, hellblaue Robe. Doch nach der Veranstaltung wollte sie den Fummel wohl möglichst schnell wieder ablegen. Auf Instagram zeigt Heidi, wie sie ihr offenes Kleid fallen lässt - und nur noch in Slip im Hotelzimmer steht. Ihre Brüste bedeckt das Model mit der einen Hand, ihr Handy hält sie in der anderen.

Nackt-Diskussion unter den Fans

Die Fans sind geteilter Meinung über so viel Freizügigkeit. "Wow, du bist so heiß", "Heidi, ich wollte einfach mal sagen, dass du ein wunderschöner Mensch bist!" und "Einfach zu perfekt diese Frau". schwärmen die einen. "So billig", urteilen andere User. Und Heidi? Die macht sowieso, was sie will. Der nächste Nacht-Schnappschuss lässt sicherlich nicht lange auf sich warten...

