Was ist nur mit Heidi Klum (44) los? In der Nacht von Donnerstag auf Freitag postete das Model insgesamt zehn selbstgeschossene Bilder bei Instagram, die sie nackt und völlig ungeniert zeigen.

Heidi Klum in String und BH

Besonders auffällig: Jedes dieser Fotos ging völlig kommentarlos an ihre mehr als vier Millionen Follower raus.

Auf dem einen Bild fotografierte Heidi Klum sich und ihr Spiegelbild, so dass sie aussieht wie ihr eigener Zwilling, auf dem anderen gibt es Heidi zwar nicht im Doppelpack, dafür aber im knappen String und von hinten. Verziert hat sie die Fotos mit einem Sternchen-Filter.

Heidi Klums Fans sind verwirrt

Die verwirrten Kommentare ihrer Fans unter den Fotos häufen sich: "Was macht die?", fragt einer. "Ihr Ernst?", ein anderer.

Auch erste Vermutungen, was es mit den Fotos auf sich haben könnte, werden aufgestellt: "Hat sie bestimmt Tom Kaulitz geschickt", vermutet einer ihrer Follower. Waren die Fotos vielleicht tatsächlich für einen privaten Chat und nicht für die Öffentlichkeit gedacht? Oder wurde die Model-Mama sogar gehackt?

"Und da fragt man sich, was sie an Klaudias Kommentaren auszusetzen hatte"

Ähnlich sieht es Heidi Klum jedenfalls nicht gerade, eine Serie zehn ähnlicher Fotos kommentarlos auf Instagram zu veröffentlichen.

Weitere User beziehen die Bilder auf die "Germany's Next Topmodel"-Folge von Donnerstagabend: "Und da fragt man sich, was sie an Klaudias Kommentaren auszusetzen hatte", schreibt einer.

Heidi Klum hat sich bisher nicht geäußert

Geäußert hat sich Heidi zu den Kommentaren ihrer Anhänger bisher noch nicht. Immerhin sind darunter nicht ausschließlich negative Äußerungen, sondern auch einige Komplimente für die 44-Jährige.

Ob sie die Fotos absichtlich gepostet hat, ist dennoch fraglich...