Heidi Klum: Neuer Mann an ihrer Seite

Die Fans können es kaum erwarten, am 4. Februar startet GNTM endlich wieder im TV. Und die Fans erwartet eine ganz besondere Überraschung. Heidi Klum zeigt in einem Video bei Instagram, was die Zuschauer in der neuen Staffel so erwarten wird. Neben altbekannten Gesichtern wie Rebecca Mir oder Wolfgang Joop ist auch ein ganz besonderer Mann dabei...