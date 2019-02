Heidi Klum: Neuer Style! Sie ist nicht wiederzuerkennen!

Huch, was ist denn mit Heidi Klum passiert? Auf ihrem Instagram-Account überrascht sie mit komplett neuem Look...

Top gestylt und perfekt geschminkt - So kennen wir Topmodel . Doch jetzt zeigt sie sich von einer ganz anderen Seite...

Heidi Klum trägt jetzt eine Brille

Auf ihrem -Account postete sie einen Clip von sich und ihren "GNTM"-Kollegen und . Das Trio machte sich einen entspannten Superbowl-Abend. In dem kurzen Clip ist zu sehen wie sie Pancakes zubereiten - und dabei zu dem neuen Song von abdancen. Aber nicht die schrägen Tanz-Moves, sondern Heidis legerer Look stechen sofort ins Auge. Sie trägt Hoodie, Schlabberhose - und Brille! Wir mussten glatt zwei Mal hinschauen, um die Modelmama wiederzuerkennen!

Bei den Fans kommt das witzige Video super an. "Wie schön, wenn man sich nicht so ernst nimmt", "So herrlich bekloppt... love it! " und "Du bist so toll, Heidi", lauten nur einige der begeisterten Kommentare.

Wo war Tom Kaulitz?

Nur fehlte bei der Küchen-Sause. Der ist gerade mit Zwillingsbruder Bill in Deutschland, um ihre neue Single "Melanchonic Paradise" zu promoten. Heidi hat scheinbar auch ohne ihren Verlobten jede Menge Spaß!