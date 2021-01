Heidi Klum: Öffentlicher Zoff mit Schwager Bill Kaulitz!

Und Bill, der aus eigener Erfahrung spricht, spart nicht an deutlichen Signalen Richtung Heidi. "Wir sind vor der Hysterie und der Belagerung geflohen", erzählt er. "Wir hatten keinen Bock mehr und konnten unsere eigenen Namen nicht mehr hören. Es gibt keine richtige Karriere ohne Schmerz. Das haben wir früh gelernt." Bittere Wahrheiten, die aber weder bei Heidi noch bei Leni auf geneigte Ohren treffen dürften. Jedenfalls fällt auf, dass Leni in Interviews zwar begeistert von Stiefpapa Tom schwärmt, für "Onkel Bill" aber weder nette Worte noch Insta-Herzchen übrig hat. Und während sie und ihre Model-Mama in der Hauptstadt aufblühen, scheint der berlinmüde Bill förmlich dahinzuwelken. Es droht also weiteres Streit-Potenzial im Klum-Kaulitz-Klan. Aber vielleicht helfen ja ein paar gute Friedens-Vorsätze fürs neue Jahr…