Heidi Klum packt aus: So ging es ihr nach der Scheidung von Seal!

Seal in die Sängerin Erica Packer und Heidi in ihren jungen Lover Vito Schnabel. Umso überraschender kommt diese überraschende Aussage. Denn Heidi Klum packt plötzlich im Interview mit der US Weekly aus und verrät, wie es ihr als Vierfachmama wirklich nach der Trennung ging.

"Mein Leben war eine Achterbahnfahrt und das habe ich genossen! All die Auf und Abs - solange es am Ende immer wieder Auf ging. Ich hatte ein aufregendes Leben. Ich hoffe es bleibt so", erklärt sie völlig entspannt. Heidi ist eben durch und durch der Medienprofi und lässt sich auch durch unangenehme Fragen nicht aus der Ruhe bringen. Das ihr Ex selbst nicht immer so nett über sie gesprochen hat, scheint sie aber zu vergessen. Der stänkerte nämlich erst im November über die peinlichen Karnevalsauftritte, zu denen ihn seine Ex überredet hatte.

Heidi ist das ziemlich egal, sie hat ohnehin nur Augen für ihren Vito - und ihr "aufregendes Leben"...