Heidi Klum: Panik-Attacke! Jetzt lässt sie Tom eiskalt sitzen!

Schon lange ist bekannt, dass Heidi im Gegensatz zu ihrem Mann unter panischer Flugangst leidet. In der aktuellen Folge des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" verrät der Ehemann von Heidi Klum nun, dass ihre Panik vor dem Flug von Athen nach Mykonos so groß war, dass sie den Flug im Endeffekt nicht antreten konnten. Da es sich um ein Propellerflugzeug handelte, weigerte sich die 48-Jährige vehement die Maschine zu betreten. Somit ging es für die beiden nach stundenlangem Hin und Her zurück ins Hotel. Tom wäre den Flug gerne angetreten und schildert das Drama so: