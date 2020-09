Heidi Klum: Peinliche Instagram-Panne! Was sie nun von Tom zeigte, sorgt für einen Eklat

Ziemlich dummer Fauxpas, zumal Tom im Gegensatz zu seiner zeigefreudigen Frau doch stets auf Diskretion bedacht ist. Bekanntlich hatte er damals ja sogar Deutschland verlassen, um der ständigen Aufmerksamkeit zu entgehen, lebte jahrelang zurückgezogen in Los Angeles. Bis er Heidi traf… „Also wenn ich heute die Wahl hätte und könnte mir wie so ein paar Rapper so ein Ding aufsetzen und man kennt mich privat nicht, würde ich das sofort machen“, gab Tom kürzlich im Interview zu. Kein Wunder, dass man auf seinem Instagram-Account vergeblich nach privaten Bildern sucht! Da ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis Tom wegen Heidis Insta-Exzessen der Akku durchbrennt…