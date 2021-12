Heidi Klum: Peinliche Show auf Lenis Kosten! Sie schreckt wirklich vor gar nichts mehr zurück

Wozu hat man sich schließlich sonst so hart die Vormachtstellung im VIP-Haifischbecken erkämpft? Doch wohl nicht, damit die schöne Tochter jetzt eine Lehre als Bankkauffrau macht… Also werden jetzt die mit Mamas Beauty-Genen gesegneten Nachkommen nach vorne geschoben: Den Anfang machte Cindys Tochter Kaia Gerber (20), die bereits mit zarten zehn Jahren ihre damals noch staksigen Kinderbeine für eine Werbekampagne von Versace in die Kamera hielt. Es folgten ein Modelvertrag mit IMG Models sowie weitere Kampagnen für Luxus-Designer wie Marc Jacobs oder Chanel. Mit 15 wurde Kaia zum "Breakthrough Model of the Year" gekürt.

Na also, geht doch! Seitdem geht die Karriere durch die Decke – und Mama Cindy könnte nicht glücklicher darüber sein, mit welch großen Schritten ihre Tochter in ihre Fußstapfen tritt: "Ich bin so stolz auf die junge Frau, die du bist, und freue mich darauf, dich auf deinem weiteren Weg zu begleiten", schrieb Cindy auf Instagram. Und weiter: "Ich schätze, die vielen Male, die wir in meinem Kleiderschrank 'Fotoshooting' gespielt haben, haben sich ausgezahlt."

Und wie: Rund drei Millionen Euro hat Kaia mit ihren Jobs bisher schon erwirtschaftet! Dabei wollte die Model-Tochter selbst nie Model werden, wie sie mal dem "i-D"-Magazin verriet. Sie hätte dem Modeln "sehr skeptisch" gegenübergestanden, denn es sei ja "schon schwer genug, mit all den Veränderungen aufzuwachsen, die du als Teenager durchlebst. Das auch noch in der Öffentlichkeit tun zu müssen, ist höchst angsteinflößend", so Kaia. Verständlich, hat aber offenbar als Argument bei Mama nicht gezogen...