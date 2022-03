Heidi Klum: Peinliches Eifersuchtsdrama! Ersetzt durch eine Jüngere

Ein Ritterschlag, den Heidi in ihrer Karriere nicht bekam... Ist sie deshalb eifersüchtig auf ihren eigenen Nachwuchs? Schon vorletztes Jahr schaffte Leni mit ihrem "Vogue"-Cover den Durchbruch, seitdem kann sie sich vor Aufträgen kaum retten: Auftritte bei der Berliner Fashion Week, ein Laufsteg-Job in Venedig für Dolce & Gabbana, eine eigene Modelinie bei dem Online-Händler About You – sie ist gut im Geschäft.

Klar, Heidi unterstützte den Werdegang ihrer Kleinen, puschte sie und ebnete ihr den Weg – doch wird ihr alles zu viel? Sie selbst startete nie als Laufsteg-Model durch, ihre Karriere begann "erst" mit 18 in einer Castingshow, Karl Lagerfeld († 85) sagte einst über sie: "Heidi? Die war nie in Paris, die kenne ich nicht!" Worte, die jetzt wieder aufflammen und für Enttäuschung sorgen...