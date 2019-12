Reddit this

Heidi Klum: Pikante Enthüllung! Plötzlich taucht ihr Ex wieder auf

Oho, ein Strauß voller Geheimnisse! Irgendjemand hat (46) mit einem Traum aus rosa Röschen und weißen Orchideen überrascht. Und wollte lieber anonym bleiben… „Jemand hat mir Blumen geschickt, aber ich weiß nicht wer“, verrät sie auf . Heidis Gatte (30) war es demnach nicht. Aber wer dann? Etwa Ex-Lover (33)? Der Kunsthändler beschenkte Heidi während ihrer dreijährigen Beziehung regelmäßig mit bunten Rosen-Bouquets!

Hat Heidi Klum einen geheimen Verehrer?

Vielleicht wollte er diesmal seine Genesungswünsche übermitteln. Seit sich Heidi im Urlaub einen Parasiten eingefangen hat, dokumentiert sie ihren Krankheitsverlauf öffentlichkeitswirksam im Netz. Das dürfte also auch Vito mitbekommen haben. Und nett zur Ex sein, ohne den neuen Lover auf die Palme zu bringen? Geht am besten durch die Blume…

