Heidi Klum: Pikante Enthüllung über Tom Kaulitz!

"Er ist die Liebe meines Lebens", schwärmte (45) gerade in einer Talk-Show von ihrem 16 Jahre jüngeren Geliebten. Seit Frühjahr sind sie und (29) unzertrennlich und Heidi gibt zu, dass sie sich auch eine Hochzeit mit ihm vorstellen könne.

Sex, Drogen und Alkohol - Tom ließ nichts aus

Ist sie nach zwei gescheiterten Ehen endlich am Ziel ihrer Träume? Oberflächlich gesehen scheint es so. Denn auch Toms Oma Ursula verrät, dass ihr Enkel bereits im zarten Alter von 12 für das Model geschwärmt hat. Doch der Gitarrist von „ " hat auch dunkle Seiten - und diese Enthüllungen dürften der disziplinierten Heidi gar nicht gefallen...

Tom steht auf One-Night-Stands

Welche Frau mag es schon, wenn ihr Liebster auf One-Night-Stands steht - nicht nur mit einer, sondern gleich mit mehreren Frauen? Das verriet Tom mit genüsslichem Grinsen nur wenige Monate, bevor er mit Heidi zusammenkam, in der Talk-Show „Inas Nacht". Bereits 2010 gestand er, dass er - um für seine heißen Nächte auch fit zu sein - in Thailand sogar eine Überdosis Viagra genommen hatte. Und wenn keine willigen Mädels da waren? „Es kam schon mal vor, dass wir aus Langeweile hardcoremäßig getrunken, gekifft und Pillen eingeworfen haben", erklärte er. Und sein Credo in Sachen Liebe: „Ich will mich nicht festlegen und so viel Spaß haben wie möglich. Es laufen da draußen einfach zu viele schöne Mädchen herum."

Heidi, pass auf! Das hört sich nicht so an, als wäre Tom der perfekte Mann für dich und deine vier Kinder ...!