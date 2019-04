Heidi Klum: Pikante Fotos auf Sex-Seiten im Internet aufgetaucht

Mit den Gedanken ist (45) gerade eigentlich ganz woanders, schließlich steht die Hochzeit mit Tom Kaulitz (29) an! Es muss noch jede Menge geplant und organisiert werden, die Einladungen verschickt und die Location vorbereitet werden. Doch ausgerechnet jetzt wird Heidi unsanft von Wolke sieben geholt. Denn dubiose Erotik-Sternchen machen im Netz unerlaubt Werbung mit ihrem guten Nam …

Tiefes Dekolleté, blonde lange Haare, laszive Posen und eindeutige Blicke – auch wenn Heidi Klum sich schon immer gern sexy gegeben hat: Diese neuen Fotos zeigen definitiv NICHT die Model-Mama. Trotzdem werden sie einem auf Heidis -Profil angezeigt – denn immer mehr Mädchen markieren auf ihren sehr, sehr sexy Bildern die „GNTM“-Chefin. Wer Heidi auf Instagram folgt, findet auch ganz schnell zu diesen zweifelhaften Schnappschüssen, die von Seiten wie @se.y_girlss oder @sexy_actress_ pictures stammen. Bewerbungsbilder für die nächste Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ sollen diese Bilder sicher nicht sein… Viel mehr wird so versucht, mithilfe von Heidis weltweit bekanntem Namen möglichst viele Klicks zu generieren. Eine miese Masche, die im Netz allerdings nur schwer zu kontrollieren ist.

Heidi Klum geht gegen Nacktfotos vor

Das dürfte der erfolgreichen Geschäftsfrau aus Bergisch Gladbach ganz sicher nicht gefallen, schließlich möchte sie mit der Erotik-Szene nichts zu tun haben! Bis heute lehnte sie zum Beispiel mehrere Anfragen des „ “ ab. In einem Interview sagte sie mal: „Die Modelwelt ist ein einzigartiges Geschäft, und da ich mit meinem Namen dahinterstehe, möchte ich niveaulose Sachen einfach nicht machen.“ Ganz klar: Was nicht zu ihr passt, soll auch nicht mit ihr in Verbindung gebracht werden.

Heidi Klum: Schwanger? Jetzt packt ein Kollege aus

Wer sich dem widersetzt, muss schon mal mit Gegenwehr rechnen: Gegen Urlaubs-Fotos, die Heidi oben ohne zeigen, ging sie gerichtlich vor, wollte mehrere Tausend Euro Geldentschädigung. Gut möglich, dass sich auch die Erotik-Sternchen bald auf Post von Heidis Anwälten gefasst machen müssen… Heidi Klum selbst hat andere Dinge im Kopf: ihre bevorstehende Hochzeit! Weil ihr Verlobter ab 28. April mit seiner Band auf Tour geht, wird die Zeit für gemeinsame Planungen langsam knapp. Dabei kündigte sie gerade erst in einem Interview mit der amerikanischen „InTouch“ an, dass ihre Hochzeit „groß“ wird! Ein Kleid habe sie auch schon im Auge: „Ich habe ein paar schöne auf den Haute-Couture-Schauen in Paris gesehen.“

Doch Heidi lässt sich vom Zeitdruck nicht verrückt machen – so streng und konsequent sie in geschäftlichen Dingen auch ist, so entspannt ist sie privat. „Wir haben nur ein Leben, das wir genießen sollten“, sagte sie mal. Gerade erst jettete sie mit Tom nach Hongkong, verbrachte dort ein paar entspannte Tage mit ihrem Liebsten. Aus der chinesischen Metropole postete sie viele Bilder auf ihrem Instagram-Kanal – die Model-Mama lässt uns eben gern an ihrem Spaß teilhaben. Nur sollte der eben nicht auf ihre Kosten gehen – die Fotos der Erotik-Sternchen dürften daher auch bald wieder verschwunden sein…