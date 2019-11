Heidi Klum: Pikante Infos von Papa Günther ausgeplaudert!

Reddit this

Hoppla! Ob davon Bescheid weiß? Völlig unverblümt gibt Papa Günther Klum nun intime Einblicke in das Leben des Topmodels und lüftet dabei ein paar wohlbehütete Geheimnisse...

Heidi Klum hatte Pläne mit Udo Jürgens

Wie Günther Klum nun berichtet, wollte Heidi neben ihrer Karriere als Topmodel, auch als Sängerin voll durchstarten. So war sogar eine gemeinsame Arbeit mit geplant. Der Vater von Heidi erklärt gegenüber "Gala": "Udo Jürgens war für mich der Größte. Er und Heidi wollten ein Lied machen. Die waren schon im Studio. Aber am Ende hat's nicht geklappt." Na das ist mal eine Neuigkeit! Doch damit nicht genug...

Haben Heidi und Günther Streit?

Nach der Hochzeit von Heidi und im August dieses Jahres machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass zwischen Heidi und ihrem Vater ein erbitterter Streit herrschen soll. Der Grund: Günther fehlte bei der Traumhochzeit seiner Tochter und befand sich alleine in Deutschland. Alles Quatsch, behauptet nun Günter Klum. So erklärt er: "Es gibt kein Zerwürfnis." Bleibt somit nur zu hoffen, dass dies nach dem Enthüllungs-Interview immer noch so ist...

