Heidi Klum: Pikante Sex-Details mit Tom Kaulitz enthüllt!

Das Heidi Klum gerne mal intime Einblicke in ihr Privatleben gibt, ist definitiv nichts Neues. Mit einem ihrer jüngsten Statements sorgt sie nun für ganz besonders viel Aufsehen...

Bill Kaulitz: Traurige Beichte!

Heidi Klum plaudert über ihr Sexleben

Bei "Queen of Drags" lässt sich zu einem privaten Gespräch mit Gast-Jurorin Oliva Jones hinreißen. So will Oliva wissen, ob Heidi viel Sport machen möchte. Doch während das Model die Frage anfangs verneint, will sie wenig später wissen, ob Sex auch als Sportart zählen würde. Nach einer Bestätigung durch Oliva, beichte Heidi freudestrahlend: "Dann ganz viel!". Doch damit nicht genug...

Heidi packte bereits über Sex-Leben mit Seal aus

Schon während ihrer Ehe mit gab Heidi intimi Einblicke in ihr Schlafzimmer. So verriet sie damals US-Talkmasterin , dass sie und Seal sich zum Sex verabreden würden: "Hey, Baby, um zwei Uhr auf dem Dachboden! Und um sechs Uhr im Wandschrank." Ob Heidi in der nächsten Zeit wohl noch mehr Einblicke in ihr Privatleben gibt? Wir können definitiv gespannt sein...

Wird Heidi diese Hürde meistern?